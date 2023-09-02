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Gündem Valilik uyardı! İstanbullular aman dikkat! Sakın ha sakın bu hataya düşmeyin
Gündem

Valilik uyardı! İstanbullular aman dikkat! Sakın ha sakın bu hataya düşmeyin

Yeniakit Publisher
2023-09-02 14:07:14 - 2023-09-02 14:07:13
Valilik uyardı! İstanbullular aman dikkat! Sakın ha sakın bu hataya düşmeyin

İstanbul Valiliği'nden vatandaşlara uyarı üstüne uyarı geldi. Dolandırıcılar yine iş başında. Bu kez de sosyal yardım taktiğini deneyerek milleti dolandırmaya çalışıyorlarmış.

Dolandırıcılar yeni yöntemleriyle vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışıyorlar. Bu kez İstanbul Valiliği'nin adını kullanarak dolandırıcılık faaliyetleri yapıldığı öğrenildi. İstanbul Valiliği konuyla ilgili, vatandaşı uardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde İstanbul Valiliğinin adını kullanarak yapılmaya çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine rastlandığı kaydedildi.

Açıklamada, “ Son günlerde İstanbul Valiliğimizin adını kullanarak yapılmaya çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine rastlanmaktadır. İstanbul Valiliğimizin, vatandaşlarımızı doğrudan arayarak sosyal yardım talep etmesine dayanan bir çalışması ya da bu minvalde yürütülen çalışmalara desteği söz konusu değildir. Bu şekilde dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan şahıslara yönelik emniyet güçlerimizle ve adli mercilerimizle birlikte verdiğimiz mücadele devam etmektedir. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı daha dikkatli olması, bu tür durumları ivedilikle emniyet ve adli birimlere bildirmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

 
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