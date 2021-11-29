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Gündem Valilik uyardı! Bu geceden itibaren...
Gündem

Valilik uyardı! Bu geceden itibaren...

Ankara Valiliği, bu gece ve yarın sabah şiddetli lodosun etkili olacağını belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 20:10:00 -
Valilik uyardı! Bu geceden itibaren...

Ankara Valiliği, bu gece ve yarın sabah şiddetli lodosun etkili olacağını belirterek, vatandaşları çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere karşı uyardı.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan son meteoroloji değerlendirmelerine göre 29 Kasım Pazartesi gecesi ve 30 Kasım Salı günü sabahın ilk saatlerinden itibaren Ankara’da rüzgarın batı ve güneybatı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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