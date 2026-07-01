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Gündem İşgalcilerden Batı Yaka'da eş zamanlı terör! Filistin köylerine baskın, yıkım ve zorla gasp furyası!
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İşgalcilerden Batı Yaka'da eş zamanlı terör! Filistin köylerine baskın, yıkım ve zorla gasp furyası!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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İşgalcilerden Batı Yaka'da eş zamanlı terör! Filistin köylerine baskın, yıkım ve zorla gasp furyası!

İşgalci İsrail güçleri ve Filistin topraklarını hunharca gasbeden barbar yerleşimciler, işgal altındaki Batı Yaka’da tam anlamıyla bir yıkım ve terör dalgası başlattı. Birçok kentte eş zamanlı olarak düğmeye basan gözü dönmüş işgalciler, silahsız Filistin halkının köylerine baskınlar düzenleyerek tarım arazilerini, evleri ve mabetleri hedef aldı.

İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Yaka’da birçok kentte eş zamanlı olarak geniş çaplı baskın ve yıkım yaptığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrailliler Ramallah’ın batısındaki Kefr Nime köyünde tarım arazilerini tahrip etti.

Aynı bölgede İsrail askerlerinin koruması altındaki bir grup İsrailli, Ramallah’ın doğusundaki Burka köyüne baskın düzenleyerek Filistinlilere ait evlerin arasında dolaştı ve tahrik edici eylemlerde bulundu.

İsrail güçleri ayrıca Ramallah’ın kuzeybatısındaki Abud köyü ile doğusundaki Yebrud köyü girişlerine askeri kontrol noktaları kurarak Filistinlilerin kimliklerini inceledi ve araçlarını aradı.

 

Öte yandan onlarca İsrailli, Ramallah’ın kuzeyindeki Atara beldesine bağlı Sırafîn mezrasında bir evi zorla ele geçirerek eşyalarını tahrip ettikten sonra kendi eşyalarını yerleştirdi.

Beytüllahim’in doğusundaki Reşayide köyünde ise İsrail güçleri bir Filistinliyi evine düzenledikleri baskın sonrası gözaltına aldı. Söz konusu kişinin günler önce hayvanlarını otlattığı sırada yerleşimcilerin saldırısına uğrayarak yaralandığı belirtildi.

El Halil’in güneyindeki Susiya köyünde de İsrail güçleri, içinde 20’den fazla kişinin yaşadığı üç konutun yıkılacağına dair tebligat bıraktı. 

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Yorumlar

Mehmet

İsrail işgalcileri tekrar vicdansız saldırılarıyla gündeme geldi. Filistin topraklarını kasıp kavuran bu barbar akınlarda, evlerin tahrip edilmesi, arazilerin talan edilmesi ve halkımızın gözaltına alınması gibi zalim uygulamalar uygulandı. Bu haksızlıklar karşısında Türk milleti ve İslam dünyası sessiz kalamayacak; İsrail'in Filistin halkı üzerindeki şiddetine son verilmesi için tüm meşru araçları kullanacak! Allah, Filistin halkını bu zulümden kurtarsın, Peygamberimizin ümmetiyle birlikte onlara güç versin.
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