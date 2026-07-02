3 yılda 30 binden fazla kişi ziyaret etti! Dünyanın en büyük Hilye-i Şerif’i o ilimizde

Oluşturulan irili, ufaklı Hilye-i Şerif örneklerinin etrafının süslemelerle donatıldığını anlatan Hakverdioğlu, "Bunlar mutlaka herkes tarafından evlere asılır. Çünkü bir evde Hilye-i Şerif varsa o evde bereket, huzur vardır. Çünkü Peygamber Efendimiz vardır" diye konuştu. Sultan II. Bayezid Külliyesindeki Amasya Üniversitesi İmaret Bilim, Kültür ve Sanat Merkezinde Hilye-i Şerif'in yanı sıra bağışçılar tarafından verilen Peygamber Efendimize ait saç teli, Sakal-ı Şerif ve Kabe örtüsü ile hat levhaları gibi eserler yer alıyor. Hilye-i Şerif'i yaklaşık 3 yılda 30 binden fazla kişi gördü. Kastamonu'dan gelen Aysun Çetin de, arkadaşlarıyla ziyaret ettiği Hilye-i Şerif'i çok etkileyici bulduğunu söyledi.