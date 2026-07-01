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Gündem Alçak işgalcilerin İslam'a ve ezana nefreti bitmiyor! Katil İsrail'in "Ezanı susturma" tasarısı meclisten geçti!
Gündem

Alçak işgalcilerin İslam'a ve ezana nefreti bitmiyor! Katil İsrail'in "Ezanı susturma" tasarısı meclisten geçti!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Alçak işgalcilerin İslam'a ve ezana nefreti bitmiyor! Katil İsrail'in "Ezanı susturma" tasarısı meclisten geçti!

İslam dünyasının kalbine ve kutsallarına yönelik provokasyonlarına hız kesmeden devam eden katil İsrail rejimi, tarihi Filistin topraklarında ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te ezan sesini tamamen susturmayı amaçlayan alçak bir yasa tasarısını meclis gündemine taşıdı. İsrail'in aşırı sağcı ve İslam düşmanı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisine mensup milletvekili Zvika Fogel tarafından sunulan skandal tasarı, muhaliflerin tüm cılız itirazlarına rağmen meclisteki ön oylamada 36 "hayır" oyuna karşı 50 "evet" oyuyla kabul edildi.

İsrail'in egemenliğindeki tarihi Filistin toprakları ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te ezan sesini susturmayı amaçlayan yasa tasarısı İsrail Meclisi'ndeki ön oylamadan geçti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nden milletvekili Zvika Fogel tarafından sunulan yasa tasarısı meclisteki ön oylamadan milletvekillerinin 36 "hayır" oyuna karşı, 50 "evet" oyuyla onaylandı.

Tasarının yasalaşabilmesi için önce ilgili komisyonda görüşülüp, ardından İsrail Meclisi'nde yapılacak üç oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

 

İsrail Meclisi'ndeki ön oylamada 36'ya karşı 50 oy ile geçen ve tarihi Filistin topraklarında ezan sesini susturmayı amaçlayan tasarıya göre, İsrail Çevre Bakanlığı'ndan izin alınmadan camilerde hoparlör sistemlerinin çalıştırılması yasaklanacak, İsrail polisine camilere girme ve kısıtlamalara uyulmaması durumunda para cezası uygulama yetkisi verilecek.

İsrail Çevre Bakanlığı'nın ezanın hoparlörden okunmasına hangi kriterlerle izin vereceğine ilişkin detayın yer almadığı tasarıda, gürültünün şiddeti, hoparlör sistemine takılan gürültü azaltma önlemleri, caminin konumu ve yerleşim bölgelerine yakınlığının göz önünde bulundurulacağı belirtildi.

İsrail basını, bu durumun kararın tamamıyla bakanlığın inisiyatifine bırakıldığı anlamına geldiği yorumunu yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) koalisyon ortağı Şas Partisi'nin de dini bir parti olmasına karşın tasarıya destek vermesini eleştiren Birleşik Arap Listesi (RAAM), tasarıyı ırkçı ve din karşıtı olarak tanımladı.

Tasarıyı sunan milletvekili Fogel, "konunun siyasi değil, halk sağlığı meselesi olduğu" iddiasında bulundu.

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Yorumlar

Mehmet

Bu İsrail zihniyetinin yüzsüzlüğü karşısında canım sıkıldı! Allah'ın kulunu ezan sesinden mahrum bırakmak için böyle bir plan yapıyorlar. Bu tasarı, sadece Filistin halkına değil, tüm Müslümanlara karşı büyük bir haksızlık. Başbakan Netanyahu ve koalisyon ortağı Şas Partisi’nin de bu saldırgan yasa tasarısına destek vermesi ise çok üzücü. Binyamin Netanyahu, İsrail'in lideri olarak bunu yaparak hem Allah'ın rahmetinden mahrum kalacak hem de İsrail halkını fırtınadan koruyamaz. Bu tür haksızlıklara karşı sessiz kalamayız. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve milletvekili Zvika Fogel gibi aşırı sağcıların bu işleri yapması karşısında büyük bir öfke hissediyorum. İslam dünyası, bu zulmün son bulması için birlikte hareket etmelidir!

Klasik faşist kafa.

Bizde bundan bön bön bakıyoruz.ha unuttum birde kınıyoruz.
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