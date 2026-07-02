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Diyarbakırlılar sıcağa böyle dayanıyor! 2 bardağı 20 bardak suya bedel

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Diyarbakırlılar sıcağa böyle dayanıyor! 2 bardağı 20 bardak suya bedel

Diyarbakır’da 40 dereceyi bulan sıcaklara karşı vatandaşlar, serinlemek için meyan kökü şerbetini tercih ediyor. Peki, gerçekten 2 bardak şerbet, 20 bardak suya bedel mi?

#1
Foto - Diyarbakırlılar sıcağa böyle dayanıyor! 2 bardağı 20 bardak suya bedel

Diyarbakır’da kavurucu sıcaklara karşı en çok tercih edilen içeceklerden biri meyan kökü şerbeti...

#2
Foto - Diyarbakırlılar sıcağa böyle dayanıyor! 2 bardağı 20 bardak suya bedel

Yüzyıllardır bölgede tüketilen meyan kökü şerbeti, doğal yapısı sayesinde vücut ısısını dengelemeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda sindirim sistemini rahatlatıcı, bağışıklığı destekleyici ve ferahlatıcı etkileriyle bilinen şerbet, özellikle sıcak saatlerde Diyarbakır sokaklarında en çok tercih edilen içecekler arasında yer alıyor.

#3
Foto - Diyarbakırlılar sıcağa böyle dayanıyor! 2 bardağı 20 bardak suya bedel

Vatandaşlar, sıcak havalarda susuzluklarını gidermek ve serinlemek için buz gibi meyan şerbetine yönelirken, şerbet satıcıları da yoğun talep nedeniyle işlerinde artış yaşandığını belirtiyor. Geleneksel lezzetleriyle bilinen Diyarbakır'da meyan kökü şerbeti, yazın en çok aranan doğal içeceklerinden biri olmaya devam ediyor.

#4
Foto - Diyarbakırlılar sıcağa böyle dayanıyor! 2 bardağı 20 bardak suya bedel

Sur ilçesi Gazi Caddesinde meyan kökü şerbeti satışı yapan Ali Baturay, meyan kökü şerbetinin her derde deva olduğunu dile getirdi. Baturay, "Mide hastalıkları, böbrek hastalıkları, bağırsak hastalıkları için bire birdir. İştahı açar ve iltihabı kurutur. Günde 20 bardak su ile 2 bardak meyan kökü eş değerdir" dedi.

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