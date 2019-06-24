Valilik ile belediye arasında işbirliği protokolü imzalandı

Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında “Toplum refahı hizmetleri” kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili işbirliği protokolü imzalandı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen törenle, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün imzaladığı protokole göre, İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğünce Şanlıurfa Valiliği YİKOB’a aktarılan 24 milyon TL tutarındaki ödenek, Toplum Refahı Hizmetleri kapsamında yapılacak proje ve hizmetlerde kullanılması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aktarılacak. İlave işlerle yaklaşık 50 milyon TL olması beklenen proje ile 90 km beton ve asfalt yol yapılacak. YİKOB’un aktaracağı ödeneğe ek olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de yaklaşık 25 milyon TL harcayacak.

Kırsalda yaşayan vatandaşların refah seviyesini artırmaya yönelik projeler için kaynak kullanımını esas alan protokolün hayırlı olmasını dileyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte kırsaldaki yol çalışmalarını içeren ve toplam 50 milyon TL tutarındaki bir yatırımın imzasını atacağız. Ortaklık anlayışı içerisinde YİKOB’da bulunan 24 milyon TL kaynağa ilave Büyükşehir belediyemiz de bir o kadar kaynak aktaracak. İlimiz merkez ilçeleriEyyübiye ve Haliliye ile büyük ilçelerimiz Siverek ve Viranşehir’de kaliteli, uzun ömürlü beton ve asfalt yol işleri gerçekleştirilmiş olacak” dedi.

Vali Erin ve emeği geçenlere teşekkür ederim

İçişleri Bakanlığı tarafından Toplum Refahı Hizmetleri kapsamında YİKOB’a aktarılan kaynağın, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle köy yollarının yapımında kullanılması için bir protokol imzaladıklarını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de Vali Erin’e ve emeği geçenlere Şanlıurfalılar adına teşekkür etti.