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Ekonomi Valilik el koydu! Ankara’da ekmeğe zam durduruldu
Ekonomi

Valilik el koydu! Ankara’da ekmeğe zam durduruldu

Ankara Valiliği, ekmek ve pide fiyatlarına yapılmak istenen zam oranına itirazın komisyonda değerlendirildiğini ve Ankara Ticaret Odasının (ATO) tarifesinin iptal edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 13:13:00 -
Valilik el koydu! Ankara’da ekmeğe zam durduruldu

Valilikten yapılan açıklamada, 1.5 TL’den satılan 200 gramlık ekmek fiyatının 1.75 TL’ye çıkarılmak istendiği vurgulanarak, yapılan itirazın değerlendirildiği ve tarifenin iptal edildiği belirtilerek, şöyle denildi: “Yine ilgili mevzuat çerçevesinde Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerine yaptığımız itiraz da komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca itirazımız oy çokluğu ile reddedildiği için Valiliğimizce yasal yetkimiz kullanılarak adı geçen tarifeye yönelik Ticaret Mahkemesinde itiraz davası açılmıştır.”

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