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Yaşam Valilik duyurdu! PKK/KCK'ya eş zamanlı operasyon
Yaşam

Valilik duyurdu! PKK/KCK'ya eş zamanlı operasyon

Bitlis Valiliği, kent gelinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 19:56:00 -
Valilik duyurdu! PKK/KCK'ya eş zamanlı operasyon

Bitlis Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde yapılan PKK/KCK operasyonunda 13 şüpheli şahıs yakalandı.

Valilikten açıklama

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında, Tatvan 1, Güroymak 3, Ahlat 10, Adilcevaz 1, Hizan 3 ilçelerimizde ve Diyarbakır 1 ilinde toplamda 19 şüpheli şahsa yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda; 13 şüpheli yakalanmış, 6 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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