Valilik duyurdu! Ormanlara giriş yasaklandı
Havaların ısınmasıyla birlikte artan orman yangınları nedeniyle önlem alan Ankara Valiliği, ormanlara giriş çıkışları yasaklarken, mesire alanlarında ise mangal ve semaver yakımını yasakladı.
Ankara Valiliği, "Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında belirli mesire alanları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler, 5 Ağustos- 15 Eylül tarihleri arasında, yasaklanmıştır." açıklamasında bulundu.
Ankara Valiliği:
Belirtilen mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateş, mangal, semaver, yakılması yasaklanmıştır. Bu alanlara gün içerisinde saat 08.00- 20.00 arasında giriş ve çıkış yapılabilecektir.