Valilik duyurdu! O ilimizde 65 yaş üstü için yeni karar

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Hıfzıssıhha Kurulunca, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda virüsün 65 yaş ve üstündeki kişileri daha fazla etkilediği belirtilerek, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 arası sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, 65 yaş üstü kişilerin (gelin ve damadın 1. derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına, sokak düğünlerinin 2 saat ile sınırlı tutulmasına karar verildi." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca işçi, öğrenci ve memur servis araçlarında kurallara uyulmaması halinde, birinci ihlalde uyarılmasına, ikinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde ise servis aracının 5 gün süre ile bağlanmasına karar verildi.