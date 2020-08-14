  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Valilik duyurdu! O ilimizde 65 yaş üstü için yeni karar

Şanlıurfa Valiliği tarafından, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarının kısıtlandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 20:06:00 -
Valilik duyurdu! O ilimizde 65 yaş üstü için yeni karar

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada İl Hıfzıssıhha Kurulunca, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda virüsün 65 yaş ve üstündeki kişileri daha fazla etkilediği belirtilerek, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 arası sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, 65 yaş üstü kişilerin (gelin ve damadın 1. derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına, sokak düğünlerinin 2 saat ile sınırlı tutulmasına karar verildi." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca işçi, öğrenci ve memur servis araçlarında kurallara uyulmaması halinde, birinci ihlalde uyarılmasına, ikinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde ise servis aracının 5 gün süre ile bağlanmasına karar verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş'tan kritik uyarı: Radarlara takılmadan Sivas'a kadar gelebilirler
Gündem

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş'tan kritik uyarı: Radarlara takılmadan Sivas'a kadar gelebilirler

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş, savaşlarda hava üstünlüğünün önemine dikkat çekerek Yunanistan ile yaşanan gerilimi yorumladı...
Bu sefer Yunanistan değil! 4 ülkeden Türkiye'ye karşı yardım istediler
Dünya

Bu sefer Yunanistan değil! 4 ülkeden Türkiye'ye karşı yardım istediler

Terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymayan Irak, Türkiye ile ilgili küstah bir çağrıda bulundu.
Fransız istihbaratçıdan akılalmaz sözler! Türkiye'yi
Gündem

Fransız istihbaratçıdan akılalmaz sözler! Türkiye'yi "sömürgeci" olmakla suçladı

Ülkesinin kanlı sömürge tarihini görmezden gelen Fransız İstihbaratçı Alain Juillet, Türkiye'yi Libya'da sömürgeci olmakla suçladı. Juillet,..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı