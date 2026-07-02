Küresel piyasalarda gözler ABD'de!

Jeopolitik tarafta ABD ve İran arasındaki görüşmelere ilişkin gelişmeler de yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Katar'da devam eden barış müzakerelerine ilişkin, "Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor ve gidişat gayet iyi." dedi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de görüşmelerin iyi gittiğini söyledi. Makroekonomik veri tarafından ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda önceki aya kıyasla 0,7 puan azalarak 53,3 değerine düştü. İmalat sektöründeki genişlemenin yavaşladığına işaret eden endekse dair piyasa beklentisi, bu dönemde 53,8 olması yönündeydi.