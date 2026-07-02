Küresel piyasalarda gözler ABD'de!

New York borsası negatif seyretti New York borsası, teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle günü düşüşle tamamladı. Yarı iletken hisselerindeki düşüşler öne çıkarken, ABD'li çip üreticilerinden Micron Technology'nin hisseleri yüzde 10,6, Broadcom'un hisseleri yüzde 2,2 ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,3 değer kaybetti. Buna karşın ABD'li teknoloji şirketlerinden Meta'nın hisseleri, şirketin yeni bir bulut altyapısı kurmayı ve oluşan fazla yapay zeka işlem gücünü satmayı planladığına yönelik haberlerin ardından yüzde 8,8 değer kazandı. Nasdaq endeksindeki düşüşte 50 seviyesinin üstünde gelmesine karşın yavaşlama kaydeden ve beklentilerin altında gelen ISM imalat sanayi PMI ve imalat sanayi PMI verileri de etkili oldu. Söz konusu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,03, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık seyirle başladı.