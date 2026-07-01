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Gündem İran'dan Trump'a şok Doha resti! "Amerikan tarafıyla asla görüşmedik, dondurulmuş varlıklarımızı takip ettik!"
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İran'dan Trump'a şok Doha resti! "Amerikan tarafıyla asla görüşmedik, dondurulmuş varlıklarımızı takip ettik!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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İran'dan Trump'a şok Doha resti! "Amerikan tarafıyla asla görüşmedik, dondurulmuş varlıklarımızı takip ettik!"

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen kritik zirvenin ardından, sinsi Amerikan medyasının ve Washington yönetiminin ortaya attığı iddialara İran'dan tokat gibi bir yalanlama geldi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran heyetinin Katar'da özellikle Lübnan ile ilgili olarak ABD ile Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasını ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını takip etmek amacıyla Katar ve Pakistan heyetleriyle üçlü görüşme yaptıklarını, ABD heyetiyle görüşmediklerini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Katar'a giden İran heyetinin başkanı Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, Doha'da yapılan görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da bulunduğu Doha'da İran heyetinin yalnızca Pakistan ve Katar heyetleriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Garibabadi, "Doha'da Amerikan tarafıyla hiçbir görüşme yapılmadı." dedi.

 

Garibabadi, "İran heyetinin görüşmeleri, özellikle Lübnan ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması olmak üzere, İslamabad Mutabakat Zaptı hükümlerinin uygulanmasını takip etmek amacıyla Katar ve Pakistan heyetleriyle ortak ve üçlü olarak gerçekleştirildi." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, İran'ın toplantı talebinde bulunduğunu, toplantının 30 Haziran'da Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurmuştu. İran tarafı ise Doha'ya gideceğini ancak 14 Haziran'da varılan mutabakattaki maddeler yerine getirilmeden ABD heyetiyle görüşme yapmayacağını açıklamıştı.

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Yorumlar

Mehmet

İranlılar yine ABD emperyalizminin oyunlarına gelmediler! Amerikan hainler Lübnan ve dondurulmuş varlıklar konusunda yapılacak anlaşmaları engellemek için İran'la görüşmeye bile gelmedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Amerika ile hiç görüşmediklerini açıkladı. Bu durum Amerikanın kötü niyetini ortaya koyuyor. İran İslam Cumhuriyeti, İsrail ve ABD'nin oyunlarına karşı hep dimdik durmuştur. Allah bize böyle bir liderlik versin!
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