Koç elektriği bedavaya getirecek
Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding'den enerji alanında dikkat çeken bir hamle geldi. İşte detaylar...
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Hükümete parmak sallaya sallaya cebini dolduran Koç Holding'den enerji alanında dikkat çeken bir hamle geldi. İşte detaylar...
Koç Topluluğu bünyesinde yer alan Otokar, 10 MW kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali’nin (GES) kurulumunu tamamlayarak tesisi devreye aldı.
Yaklaşık 19 bin güneş panelinin kurulu olduğu tesiste, 2 adet 6 MVA trafo ve 34 inverter kullanılıyor. Yıllık 19 Milyon kWh elektrik üretecek santralle Otokar, fabrikasının toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 60'ını yenilenebilir ve temiz enerjiden karşılayacak.
Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Malatya'da devreye aldığımız 10 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali, üretimde karbon ayak izimizi düşürme hedefimizde önemli bir adımı oluşturuyor.
Fabrikamızın elektrik ihtiyacının yüzde 60'ını yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak olmamız, çevresel sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemi gösteriyor. Mühendislik gücümüzü sadece ürünlerimizde değil, operasyonlarımızın her aşamasında yeşil dönüşümü desteklemek için kullanmaya devam edeceğiz" dedi. ENERJİ GÜNLÜĞÜ
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