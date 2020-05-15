Valilik duyurdu: Eski Bakan Musa Demirci hayatını kaybetti
Eski Tarım Bakanı Musa Demirci hayatını kaybetti. Musa Demirci, 19, 20 ve 21. dönem Sivas milletvekilliği ve Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak hizmet etmişti.
Eski Bakanlardan Musa Demirci hayatını kaybetti. Demirci, 19, 20 ve 21. dönem Sivas milletvekilliği ile Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak hizmet etmişti. Musa Demirci, 54. Hükümet (Refahyol) Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.
Sivas Valiliği'nden başsağlığı mesajı
Sivas Valiliği, Demirci'nin vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı.