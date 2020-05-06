Valilik çatısındaki şovu polis merkezinde bitti

Karabük’te Doğan K. isimli şahıs Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan istediği yardımı alamadığı iddiasıyla valilik binasının çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Valilik çatısına çıkarak şov yapan şahsın alamadığını iddia ettiği yardım gerçeği ise polis merkezinde ortaya çıktı.

Olay, Yeşil Mahalle Şehit Ateşe Bulvarı üzerin bulunan Karabük Valiliği’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri yeni tip korona virüs (Covid-19) ekonomik tedbirleri kapsamında 3.faz yardımları için Doğan K. isimli şahsın evine gitti. Şahsın evde bulunmaması üzerine ekipler parayı bankaya yatırdı. Doğan K. isimli şahıs daha sonra yardımı almak için gittiği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda çalışanlarla tartıştı. Çalışanların paranın banka hesabında olduğunu, ancak çekip verebileceklerini belirtmesi üzerine valiliğin çatı katına çıkarak intihar etmek istedi. Şahsı yarı çıplak halde aşağıya doğru sarkık bir halde gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin yaptığı görüşmeler sonucunda ikna edilerek intihardan vazgeçirilen şahıs polis merkezine götürüldü.

Öte yandan bazı polislerin olay yerinde görevini yapan gazeteciyi engellemeye çalışırken, çekime devam etmesi halinde gözaltına alınacağının söylendiği öğrenildi.