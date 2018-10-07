THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Valilik çalındığı iddia edilen köprüyle ilgili açıklama yaptı!

Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane'nin merkeze bağlı Arslanca köyü sınırlarında yer alan Balahor deresi üzerinde bulunan akıbetiyle ilgili açıklama yaptı. Valilik, köprünün selde yıkıldığını bildirdi.

07 Ekim 2018 Pazar 20:36
Valilik çalındığı iddia edilen köprüyle ilgili açıklama yaptı!

Gümüşhane Valiliği, merkeze bağlı Balahor Deresi üzerinde bulunan ve bugün basında çıkan haberlerde çalındığı iddia edilen taş köprünün 3 ay önce meydana gelen selde yıkıldığını açıkladı.

Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane'nin merkeze bağlı Arslanca köyü sınırlarında yer alan Balahor deresi üzerinde bulunan ve yaklaşık 300 yıl önce yapıldığı iddia edilen köprünün birden kaybolduğuyla ilgili medyada yer alan haberlerle ilgili basın açıklaması yaptı.

"3 ay önceki selde yıkılarak taşları sürüklendi"

Köprünün kimliği belirsiz kişilerce sökülerek çalındığı iddialarına yönelik yapılan açıklamada, "İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yağmurdere Karakol Komutanlığı olay yerine intikal ederek köy muhtarı Coşkun Doğan ile yapılan görüşmede kendisinin haber ajansı vasıtasıyla olaydan bilgisi olduğunu, röportajda herhangi bir şekilde köprünün çalındığı veya Jandarma'nın soruşturma yaptığı konusunda beyanda bulunmadığını sadece köprünün yıkıldığı ve taşların büyük bir çoğunluğunun olmadığını söylediğini beyan etti. Arslanca köyü sakinleri ile yapılan görüşmelerde de köprünün yaklaşık 3 ay önce meydana gelen selde yıkılarak taşlarının sürüklendiği ve haberin asıldığı olduğu öğrenilmiştir" denildi.


Öte yandan köprünün kültür varlıkları envanterinde kayıtlı olmadığı, Trabzon Bölge Koruma Kurulu tarafından bugüne kadar tespit ve tescilinin de yapılmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 20:36
  1. Trabzon
  2. Gümüşhane
  3. köprü
  4. köprü çalındı mı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bangladeş'ten dikkat çeken Türkiye açıklaması!
    1. Bangladeş'ten dikkat çeken Türkiye..
    2. Balkan göçmenleri Sirkeci Garı'nda bir..
    3. New York'ta trafik kazası: 20 kişi öldü
    4. UMED’ten kayıp Suudi gazeteci..
    5. Bosna Hersek'teki seçimlerde oy verme..
    6. Interpol Başkanı soruşturmaya alındı!
    7. Tunus Nahda Hareketi'nden Başbakan..
    8. Valilik çalındığı iddia edilen..
    9. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    10. Kuzey Amerika ülkesini bekleyen..
    11. Erdoğan'ın verdiği talimatı açıkladı
    12. Kedi beslemek övülmüştür
    13. Kurban eti dağıtırken HDP'nin..
    14. Kadın hastalıkları için 'hayıt' meyvesi
    15. Erdoğan'dan Kızılcahamam değerlendirmesi
    16. VAR 80'de bozuldu, ortalık fena karıştı!
    17. Teknoloji insanları narsistleştiriyor
    18. Fenerbahçe yine kazanamadı! Düşme..
    19. Çocuklarınıza güzel isimler koymalısınız
    20. Hollanda'daki Filistin gösterisinde..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Af sosyolojik dengeleri bozar
    Af sosyolojik dengeleri bozar