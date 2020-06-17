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Valilik açıkladı: Bazı sokak ve mahalleler karantinaya alındı

Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 mahalle, 2 sokak ile 29 bina karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 22:46:00 -
Valilik açıkladı: Bazı sokak ve mahalleler karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Eyyübiye ilçesinin Uğurlu Mahallesi, Suruç ilçesinin ise Barış Mahallesi'ndeki Sevim Sokak ile Üçpınar Mahallesi'ndeki Özbekler Sokak ve kent genelinde 29 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kentteki 4 binada uygulanan karantina ise sona erdirildi.

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