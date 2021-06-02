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Valilik acı haberi duyurdu! Bir şehit 5 yaralı
Gündem Valilik acı haberi duyurdu! Bir şehit 5 yaralı
Gündem

Valilik acı haberi duyurdu! Bir şehit 5 yaralı

Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesi kırsalında terörist PKK ile girilen çatışmada 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu, 5 jandarma personelinin yaralandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 02:57:00 -
Valilik acı haberi duyurdu! Bir şehit 5 yaralı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Anadere köyü kırsalında yürütülen "Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63" operasyonu esnasında çatışma çıktığı belirtildi. Açıklamada "Çıkan çatışmada, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 5 jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Çatışma bölgesinden kaçan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir." denildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güveni sağlamak amacıyla il genelinde operasyonlarını artırarak terör mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.

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