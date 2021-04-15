Valilik 1 Mayıs'ı da kapsayan karar yayımladı Sol Parti provokasyona soyundu!

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Denizli Valiliği, artan koronavirüs vakalarına karşın, bir ay süreyle geçerli olmak üzere, bir karar yayımladı. Buna göre; kentteki tüm açık alanlarda eylem, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı. SOL Parti Denizli İl Başkanı Orhun Çoban ise 1 Mayıs provokasyonu yaparak, "İşçilerin bulunduğu her alanda 1 Mayıs'ı kutlayacağız." dedi.

Salgın da dinlemeyecekler!

Denizli Valiliği tarafından alınan kararda, 14 Nisan ile 13 Mayıs arasında basın açıklaması, yürüyüş, eylem, el ilanı dağıtımı, imza kampanyası ve benzeri tüm etkilerin yasaklandığı duyuruldu. Denizli Valiliği'nin yasak açıklaması 1 Mayıs tarihini de kapsayınca sahneye çıkan SOL Parti Denizli İl Başkanı Orhun Çoban, 1 Mayıs provokasyonuna soyundu. Koronavirüs tedbirleri konusunda vatandaşa örnek olması gereken Çoban, "Pandemiyi gerekçe göstererek partilerin siyasi çalışmalarını engellemenizin demokrasi ile bağdaşır yanı yoktur. Amacınız, işçi sınıfının 1 Mayıs’ını ve çocukların 23 Nisan bayramını kutlanmasını engellemek ise çabanız beyhude." dedi.

'Bunun amacaı işçi sınıfının bayramını kutlattırmamaktır'

Orhun Çoban, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu yasaklamayı pandemiyi bahane ederek toplumsal muhalefeti bastırmanın bir aracı olarak değerlendiren siyasi iktidarın yereldeki yansıması olarak değerlendiriyoruz. Denizli Valisine soruyoruz, bildiri dağıtmak, afiş asmak ve imza toplamak pandeminin yayılmasına nasıl engel olacak? Valiliğin uygun olan etkinlikler hangileri olacak? 128 Milyar Nerede? İstanbul Sözleşmesi bizimdir pankartlarının asılması virüsü nasıl yaygınlaştırıyor? Bunun anlaşılır bir tarafı yoktur. Bu yasakların amacı işçi sınıfının Birlik Dayanışma ve Mücadele günü olan 1 Mayıs’ı ve çocukların bayramı 23 Nisan’ı kutlattırmamaktır. Bu çabalarınız beyhudedir. İşçiler bulundukları her alanda 1 Mayıs’ı kutlamasını yapacaktır."