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Valiliğin kahvaltı yasağını vatandaş beğendi

Karaloğlu, önceki gün, vatandaşların daha hızlı hizmet alabilmesi için resmî kurum personellerinin mesai saatlerinde kahvaltı yapmasını ve sigara içmesini yasaklamıştı.

19 Ekim 2018 Cuma 08:34
Valiliğin kahvaltı yasağını vatandaş beğendi

Geçtiğimiz yıl da ‘açık alanda içki yasağı’ ile gündeme gelen Valinin bu talimatı da büyük yankı uyandırdı. Karaloğlu’nun kahvaltı ve sigara yasağı vatandaşlar tarafından takdir gördü. Sosyal medya üzerinden Valiye destek yağdı. Hatta yapılan bir ankete katılanların yüzde 79’u yasağı desteklediğini belirtti. Öte yandan bazı kişiler de bu talimatın Türkiye genelinde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 08:34
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