Valiliğin kahvaltı yasağını vatandaş beğendi

Geçtiğimiz yıl da ‘açık alanda içki yasağı’ ile gündeme gelen Valinin bu talimatı da büyük yankı uyandırdı. Karaloğlu’nun kahvaltı ve sigara yasağı vatandaşlar tarafından takdir gördü. Sosyal medya üzerinden Valiye destek yağdı. Hatta yapılan bir ankete katılanların yüzde 79’u yasağı desteklediğini belirtti. Öte yandan bazı kişiler de bu talimatın Türkiye genelinde uygulanması gerektiğini vurguladı.