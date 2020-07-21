  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Valilerin adını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 16:41:04 -
Valilerin adını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, valilerin adını kullanarak sağlık kuruluşlarına solunum cihazı alınacağı gerekçesiyle para topladıkları iddia edilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile valileri değişen Balıkesir, Tunceli, Edirne, Zonguldak, Kars ve Muğla'da faaliyet gösteren ticari işletmeleri arayıp kendilerini vali ya da valilik özel kalem müdürü olarak tanıtan kişilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sağlık kuruluşlarına solunum cihazı temini amacıyla başlatılan kampanyaya bağış talep ettiklerini belirledi.

Teknik ve fiziki takibi ardından dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 7 kişi, kent merkezinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı