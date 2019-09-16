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Valiler ve emniyet müdürleri kararnamesi hazırlanıyor! 35-40 ilin valisi değişiyor

İçişleri Bakanlığının valiler ve emniyet müdürleri kararnamesi hazırladığı ve önümüzdeki ay içinde yayımlanacağı kulislerde konuşuluyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:42
Valiler ve emniyet müdürleri kararnamesi hazırlanıyor! 35-40 ilin valisi değişiyor

 Sezai Erhan  Yeni Akit 

Bakanlık kaynaklarına göre, İçişleri Bakanlığınca 35-40 ilin vali ile emniyet müdürünü kapsamına alan bir kararname üzerinde çalışılıyor. Bakanlık çevrelerinde merkeze alınacak ve aktif göreve atanacak valilere, emniyet müdürlerine ilişkin çeşitli isimler teleffuz ediliyor.

Doğu’dan Batı’ya gidecek isimler var

Kararname kapsamında bazı vali ve emniyet müdürleri Doğu illerinden Batı’ya, bazıları da Batı illerinden Doğu’ya kaydırılacak. Kaynaklar, İçişleri Bakanlığının her iki kararnamesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşüne müteakip tensip etmeleri halinde çıkacağını da sözlerine eklediler.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:42
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. emniyet müdürleri

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  • Kocasolak Kocasolak 54 dk önce
    İstanbul tırafiğinde korna seslerinden sağır olduk, ÇÜNKÜ valimiz yok. Kaldırımlar otopark biz yayalar yollardayız, çünkü belediye başkanımız YOK.

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