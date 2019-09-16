Valiler ve emniyet müdürleri kararnamesi hazırlanıyor! 35-40 ilin valisi değişiyor

Sezai Erhan Yeni Akit

Bakanlık kaynaklarına göre, İçişleri Bakanlığınca 35-40 ilin vali ile emniyet müdürünü kapsamına alan bir kararname üzerinde çalışılıyor. Bakanlık çevrelerinde merkeze alınacak ve aktif göreve atanacak valilere, emniyet müdürlerine ilişkin çeşitli isimler teleffuz ediliyor.

Doğu’dan Batı’ya gidecek isimler var

Kararname kapsamında bazı vali ve emniyet müdürleri Doğu illerinden Batı’ya, bazıları da Batı illerinden Doğu’ya kaydırılacak. Kaynaklar, İçişleri Bakanlığının her iki kararnamesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşüne müteakip tensip etmeleri halinde çıkacağını da sözlerine eklediler.