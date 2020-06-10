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Aktüel

Valiler kararnamesi imzalandı; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Kararnamesini imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 07:53:15 -
Valiler kararnamesi imzalandı; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Kararnamesini imzaladı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız Eskişehir’e atanırken, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger İzmir’e atandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Kararnamesini imzaladı. 50’yi aşkın Valinin görev yerinin değişirken kararname Resmî Gazete’de yayımlandı.


Yapılan değişimle İzmir Valisi Erol Ayyıldız Eskişehir’ e atanırken, Ayyıldız’ ın yerine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger İzmir Valisi olarak atandı.

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