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Validen kahvaltı yasağı! 'Herkes evinde yapıp gelsin'

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kurumlarda sabah mesaisinde kahvaltı yapılmasına tepki göstererek dikkat çeken açıklamada bulundu. Karaloğlu, "Kurumlarda kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasaklıyoruz. Bundan sonra herkes kahvaltısını evinde yapıp mesaiye gelecek." dedi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:35
Validen kahvaltı yasağı! 'Herkes evinde yapıp gelsin'

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, "2018 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, belediye başkanları ve kaymakamların katılımıyla başladı.

Gerçekleştirilen, devam eden projeleri ve yatırımları anlatan Karaloğlu, her kurumun işini takip ederek, halkın hizmetine bir an önce sunması gerektiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen emri yayınladıklarını ifade eden Karaloğlu, "Kamu, kurum ve kuruluşların, vatandaşa sunulan hizmetin hızla sonuçlandırılması, 'Bugün git, yarın gel' anlayışından çıkılması noktasında genelgesi oldu." dedi.

Söz konusu genelgeyi kaymakamlıklara gönderdiklerini aktaran Karaloğlu, artık başkanlık sisteminde olduklarını, sisteme işlerin daha hızlı yürümesi için geçildiğini hatırlattı.

Vatandaşa sunulan hizmetin hızlandığının hissettirilmesini isteyen Karaloğlu, "Vatandaş bize müracaat ettiğinde, 'Ben bilmem mevzuat hazretleri bilir, ben değil yan masada arkadaş bilir' anlayışından vazgeçeceğiz. Kendi işimiz gibi vatandaşın işini takip edip, sonuçlandıracağız." diye konuştu.

"Açık Kapı Milletin Kapısı" projesi kapsamında Antalya'da oluşturulan büronun önemine değinen Karaloğlu, kurumlar arasında kurulan kanalların tam olarak çalışmamasından dolayı işlevselliğinin azaldığını dile getirdi.

"Sigara içinler her kafalarına estiğinde dışarı çıkamayacak"

Kurumlarda yapılan sabah kahvaltılarına ilişkin Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Kurumlarda sabah mesai başlıyor, kahvaltı mesaisi de başlıyor. Kurumlarda kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasaklıyoruz. Bundan sonra herkes kahvaltısını evinde yapıp mesaiye gelecek. Mesai başladığında, mesai başlamış olur. Mesai başladıktan sonra kurumun bahçesinde, sağında solunda, ofiste kahvaltı masaları kurulup, dakikalarca, saatlerce kahvaltı yapılmayacak. Bunda her kamu kurumu amirinin dikkatli olması lazım. İkinci konu, mesai devam ederken sigara içenler her kafalarına estiğinde kupalarını alıp, binaların dışına çıkmasını doğru bulmuyoruz. Çirkin görüntü oluşturuyor. Mesai saatinde bunu yapmayacaklar. Mesai saati belli, ara verdiğimiz saat belli, o saate kadar memurumuz çalışan arkadaşımız mesaisine devam edecek."

Bütün dairelerin kendilerine çeki düzen vermesini isteyen Karaloğlu, vali yardımcıları ve kaymakamların daire ziyaretlerinde öncelikli olarak bu konulara dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, sunum yaparak, üniversitenin yatırımlarını anlattı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 14:35
  1. Antalya Valisi
  2. Münir Karaloğlu
  3. Kahvaltı
  4. kahvaltı yasağı
  5. yeni açıklama

YORUM YAZ

  • Bekir GÜLBekir GÜL37 dk önce
    Birebir katılmakla birlikte, bu uygulama tüm kamu kurumlarını kapsamalıdır,,, Allah aşkına işe geliyoruz ve sabahları en az 1 saat kahvaltısı malzemeleri masaların üstünde,,,
  • melıke arslanoglumelıke arslanoglu39 dk önce
    çok güzel bir karar valiyi desteklıyorum.
  • FERİT ÖZÇAMFERİT ÖZÇAM40 dk önce
    Bende Ankarada bir devlet memuru olarak sayın Vali yı ayakta alkışlıyorum. Kararını destekliyorum memurun işi vatandaşın işini kolaylaştırmak. 657 zırhı kalksın çalışan çalışmayan belli olsun. Bir sürü genç yetenekli insanlar iş için bekliyor herkes ayağını denk alır. Selamlar
  • hay bin gunduzhay bin gunduz42 dk önce
    kentinizde yaşanan fenalıkları, yoksul TÜRK vatandaşlarına!çocuk başına yardım vererekherşeyi toz pembe yaptınız da
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