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Yerel Validen çağrı: İş arayan varsa gönderin
Yerel

Validen çağrı: İş arayan varsa gönderin

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, başta mermer işçiliği olmak üzere 4 bin lira maaşla çalıştıracak işçi bulamadıklarını söyleyerek, "İş arayan varsa bize gönderin" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 12:40:00 - 2021-10-13 13:41:18
Validen çağrı: İş arayan varsa gönderin

Muhtarlarla toplantı yaparak köylerde yaşanan sorunları ele alan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, yaptığı konuşmada ziyaret ettiği fabrikaların da çalıştıracak işçi aradığını söyledi.

Eleman bulunamıyor

Fabrika sahiplerinin “Bayanlara bile biz iş verebiliriz. Küçük ölçekte, ağır olmayan, bayanların yapabileceği işleri verebiliriz" dediğini duyuran Masatlı, "Bilginiz olsun, iş arayan varsa gönderin. Şu anda mermerle ilgili ciddi derecede açık var. Eleman bulamıyorlar” diye konuştu.

Türkiye’nin çok gelişip değiştiğini ve hayat standardının yükseldiğini anlatan Vali Masatlı, “Herkes masa başı iş arıyor. Ama bu memlekette her şeye ihtiyaç var. Toplumda her işin bir karşılığı var. Ama maalesef herkes aynı şeyleri istiyor. Bundan dolayı bizlerde ciddi derecede zorlanıyoruz” dedi.

OSB eleman arıyor

Kentin en büyük iki OSB’sindeki fabrikaların eleman ihtiyaçları bulunduğunu vurgulayıp muhtarlardan iş arayanların buralara yönlendirmelerini isteyen Masatlı, “İş var, işle ilgili sorun yok. Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) de aynı. Orada da eleman bulamıyorlar. Buradaki organize sana bölgesinde de aynı. İş arayanları hemen yönlendiriyorsunuz. İnsanlar iş beğenmediğinden dolayı işsiz. İş bulamadığından dolayı değil” ifadelerini kullandı.

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