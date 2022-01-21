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Gündem Vali Yerlikaya'dan 'Kimse Dışarıda Kalmasın' paylaşımı
Gündem

Vali Yerlikaya'dan 'Kimse Dışarıda Kalmasın' paylaşımı

İstanbul'un 39 ilçesinde başlatılan “Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim” projesiyle ilgili paylaşım yapan Vali Ali Yerlikaya, "Hava çok soğuk, sokakta kalan evsiz vatandaşlarımızı lütfen 155 Polis İmdat Hattı'na bildirelim." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 23:25:00 -
Vali Yerlikaya'dan 'Kimse Dışarıda Kalmasın' paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın talimatıyla 39 ilçede başlatılan “Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim” projesi devam ediyor. Sokakta yaşayan vatandaşların olumsuz hava şartlarından korunması için Kaymakamlıklar ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yürütülen çalışma sürdürülüyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın talimatlarıyla “Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim” projesi sürdürülüyor. Proje kapsamında, 39 ilçede evsiz durumda bulunan vatandaşlar anlaşmalı otellerde ve tek kişilik odalarda misafir ediliyor. Giyim, yemek, barınma vb. ihtiyaçları karşılanan vatandaşların, gerekli hallerde uzmanlar tarafından psikolojik destek sunuluyor. Öte yandan valilik, evsiz vatandaşları görenlerin en yakın polis-jandarma karakoluna bildirilmesini beklediklerini kaydetti.

 

Vali Yerlikaya'dan paylaşım

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabında ise, “Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul’da kar yağışı başladı. Hava çok soğuk, sokakta kalan evsiz vatandaşlarımızı lütfen 155 Polis İmdat Hattı'na bildirelim. Her yıl olduğu gibi biz de onları hemen sıcak bir odaya yerleştirelim #KimseDışarıdaKalmasın” paylaşımında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

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