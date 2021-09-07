  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çorum’da sahte para operasyonu
Yarasa kaynaklı Nipah virüsü can aldı!
Başkan Erdoğan: 1 trilyon dolara çıkartacağız!
UEFA’dan misafir seyirci kararı
Yerel Vali Yerlikaya paylaştı! İşte 12 yaş üstü ve 15 yaş üstü aşılama sayıları
Yerel

Vali Yerlikaya paylaştı! İşte 12 yaş üstü ve 15 yaş üstü aşılama sayıları

İstanbul Valisi Yerlikaya, 12 yaş üstü ve 15 yaş üstü aşılama sayılarını paylaşarak, "15 - 19 yaş arası 414 bin 116, 12-15 yaş arası 18 bin 898 gencimiz aşını yaptırdı" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 12:24:00 -
Vali Yerlikaya paylaştı! İşte 12 yaş üstü ve 15 yaş üstü aşılama sayıları

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 12 yaş üstü ve 15 yaş üstü gençlerin aşılanma sayılarını paylaştı. Yerlikaya, "15-19 yaş arası 414 bin 116, 12-15 yaş arası 18 bin 898 gencimiz aşını yaptırdı" ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 12 yaş üstü ve 15 yaş üstü gençlerin aşılanma sayılarını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında "İstanbul’umuzda 15 yaş üstü gençlerimiz 18 Ağustos; 12 yaş üstü gençlerimiz ise 6 Eylül’de aşı olmaya başladı. 7 Eylül saat 10.00 itibarıyla 15-19 yaş arası 414 bin 116 gencimiz ve 12-15 yaş arası 18 bin 898 gencimiz aşını yaptırdı" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay