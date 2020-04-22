Vali Yerlikaya: Fahiş fiyat uygulayanlara göz açtırılmayacak
Twitter'dan açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan ayında fahiş fiyat uygulayanlara göz açtırılmayacağını, iftar ve sahur gibi etkinliklere, iftar çadırlarına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi, "Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimler arttırılacak, fahiş fiyat uyguladığı tespit edilenler hakkında gerekli adli/idari işlemler ivedilikle yapılacaktır. Ramazan boyunca vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren etkinliklere ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecektir."