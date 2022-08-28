Vali Yerlikaya duyurdu: Adli işlem başlatıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyada infiale neden olan ambulansa yol vermeyen sürücü hakkında paylaşım yaptı.

Sosyal meyda hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "Ambulansa yol vermeyen sürücüye idari para cezası verildi.Hakkında adli işlem başlatıldı. O ambulansta hepimizin canından çok sevdikleri olabilir Lütfen #ambulans,#itfaiye gibi araçlarımız can kurtarmak için zamanla yarışırken sağduyulu olalım, yol verelim!" dedi.

Olay

Bayrampaşa Sağmalcılar mevkiinde hızla ilerleyen bir araç sürücüsü, arkasından gelen ambulansa yol vermeyerek, yoluna devam etmişti. Araç sürücüsü, ambulansa yol vermediği gibi, kendisini geçmeye çalışan ambulansla birlikte hızlanmıştı.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı. Polis ekiplerinin idari para cezası uyguladığı araç sürücüsü hakkında, adli işlem başlatıldı.