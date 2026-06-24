Dünya Kupası günlüğü: 3. hafta maçları oynanacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2026 FIFA Dünya Kupası gruplarında takımlar yarından itibaren 3’üncü maçlarını oynamaya başlıyor. A, C ve E Grubu'nda oynanacak 6 maçla son 32 turuna kalan takımlar belli olacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı dev turnuvada, C Grubu son maçlarında İskoçya ile Brezilya, Miami Stadı'nda karşılaşırken Fas ile Haiti, Atlanta Stadı'nda oynayacak.
Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
A Grubu:
04.00 Çekya - Meksika (Mexico City Stadı)
04.00 Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore (Monterrey Stadı)
C Grubu:
01.00 İskoçya - Brezilya (Miami Stadı)
01.00 Fas - Haiti (Atlanta Stadı)
E Grubu:
23.00 Curaçao - Fildişi Sahili (Philadelphia Stadı)
23.00 Ekvador - Almanya (New York New Jersey Stadı)