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Spor Dünya Kupası günlüğü: 3. hafta maçları oynanacak
Spor

Dünya Kupası günlüğü: 3. hafta maçları oynanacak

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Dünya Kupası günlüğü: 3. hafta maçları oynanacak

2026 FIFA Dünya Kupası gruplarında takımlar yarından itibaren 3’üncü maçlarını oynamaya başlıyor. A, C ve E Grubu'nda oynanacak 6 maçla son 32 turuna kalan takımlar belli olacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı dev turnuvada, C Grubu son maçlarında İskoçya ile Brezilya, Miami Stadı'nda karşılaşırken Fas ile Haiti, Atlanta Stadı'nda oynayacak.

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

A Grubu:

04.00 Çekya - Meksika (Mexico City Stadı)

04.00 Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore (Monterrey Stadı)

C Grubu:

01.00 İskoçya - Brezilya (Miami Stadı)

01.00 Fas - Haiti (Atlanta Stadı)

E Grubu:

23.00 Curaçao - Fildişi Sahili (Philadelphia Stadı)

23.00 Ekvador - Almanya (New York New Jersey Stadı)

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