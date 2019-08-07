0553 313 94 23

Vali Yazıcı “Balıkesir’de her şey var.”

Balıkesir’in bütün güzelliklerini görmeye "Bu Sene Balıkesir Diyoruz" sloganıyla Balıkesir’e davet eden Vali Yazıcı, çağrı üzerine Balıkesir’e gelen vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet etti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:57
Vali Yazıcı “Balıkesir’de her şey var.”

Balıkesir’in bütün güzelliklerini görmeye "Bu Sene Balıkesir Diyoruz" sloganıyla Balıkesir’e davet eden Vali Yazıcı, çağrı üzerine Balıkesir’e gelen vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet etti.


Ayvalık ilçesinde bir araya geldiği ziyaretçilerle sohbet ederek, kent hakkında bilgi veren Vali Yazıcı, "Tarihimiz, kültürümüz, mutfağımız gibi çok güçlü yanlarımız var. Potansiyeli itibariyle Balıkesir ilimiz turizm bakımından çeşitlendirmeyi sağlamak bakımından da çok önemli, çok güçlü bir ilimizdir. Turistlerimiz bir anlamda bizim turizm elçilerimiz. Onlara Balıkesir’in misafirperverliğini en güzel şekilde göstereceğiz ve buradan memnun bir şekilde ayrılmalarını sağlayacağız. Turizmin ilklerindeniz ve sahip olduğumuz çok güzel değerler var. Kentimizin kültürel doğal yapısı olmak üzere bütün bunların değerini çok iyi kavrayıp elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım." dedi.


Balıkesir’in gezip görülmesi gereken şehirlerin başında geldiğine dikkat çeken Vali Yazıcı, "Bu Sene Balıkesir Diyoruz’ dedik ve herkesi şehrimize davet ettik. Bu çağrımızı yineliyoruz. Biz Balıkesir ailesi olarak bu sene Türkiye’yi Doyuran İl Balıkesir’de keşfedilecek çok şey var diyoruz ve daha çok misafirimizi bu güzel tatil destinasyonunu keşfetmeye davet ediyoruz. Tatil planları yapanlara, deniz, kum, güneş, kültür, sanat, tarih ve doğa tutkunlarına sesleniyoruz, Bu Sene Balıkesir Diyoruz ve Balıkesirli dostlarımızın, sosyal medya aracılığıyla tüm sevenlerini şehrimize davet etmeyi bekliyoruz. Şehrimize gelen misafir bizim için önemlidir, baş tacıdır. Biz misafirlerimizi en güzel şekilde şehrimizde ağırlamak isteriz." şeklinde ifade etti.


Son olarak tanıtım için yapılacak olan faaliyetlerin öneminden bahseden Vali Yazıcı, "Türkiye’nin farklı noktalarından ve yurt dışından grupları davet etmek çok önemli. Bizzat görürse, alışırsa arkası geliyor. Bizim sloganımız ’Bu Sene Balıkesir Diyoruz’. Balıkesir’de her şey var. Tanıtımımız dört dörtlük olduğunda inşallah güzel sonuçlar elde edilecek. Dünyanın dört bir tarafından herkesin Balıkesir’e gelmesini ve güzelliklerini görmesini, keyfini yaşamasını istiyoruz. Muhteşem doğası, zengin turizm alternatifleriyle dört mevsimin ayrı güzellikte yaşandığı Balıkesir misafirlerini bekliyor. Bu memlekete borcumuz var ve bu borcu çalışarak, hizmet ederek, üreterek ödemek istiyoruz."dedi.


Kente gelen turistler ise Balıkesir’in doğasını ve tarihi mekânlarını merak ettiklerini, Balıkesir’in her köşesinin ayrı bir değer olduğunu ifade ettiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:57
  1. doğa
  2. kültür
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diş ağrısını bıçak gibi kesen 5 yöntem!
    1. Diş ağrısını bıçak gibi kesen 5 yöntem!
    2. Adana'da kadına darp iddiası
    3. Plakadaki sahtecilik trafik kazasıyla..
    4. Yanıcı maddeyle oynarken yüzünden..
    5. Ordu İŞKUR yeni binasında
    6. GÜNCELLEME - Antalya'daki tur..
    7. Hafif ticari araç boş sulama kanalına..
    8. ‘Hükümet Kadın’ makam koltuğuna oturdu
    9. Benzine indirim geldi
    10. Bu tabaklar çocuklarınızın iştahını..
    11. Martta Kristina, şehadet getirerek..
    12. Denizli’de Kurban bayramı namazı kaçta..
    13. Küçük Sanayi Sitesi esnafından..
    14. Milas’ta orman yangını
    15. Milli antrenör toprağa, can dostu..
    16. Sungurlu’da orman yangını
    17. Vali Çiftçi’den Sorkun köyün’de..
    18. Kuyumcular odası "müeyyide yetkisi"..
    19. Müftü Keskin’den kurban bağışı
    20. Aydın MHP, çiçeği burnunda polislere..
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"