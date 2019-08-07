Vali Yazıcı “Balıkesir’de her şey var.”

Balıkesir’in bütün güzelliklerini görmeye "Bu Sene Balıkesir Diyoruz" sloganıyla Balıkesir’e davet eden Vali Yazıcı, çağrı üzerine Balıkesir’e gelen vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet etti.

Ayvalık ilçesinde bir araya geldiği ziyaretçilerle sohbet ederek, kent hakkında bilgi veren Vali Yazıcı, "Tarihimiz, kültürümüz, mutfağımız gibi çok güçlü yanlarımız var. Potansiyeli itibariyle Balıkesir ilimiz turizm bakımından çeşitlendirmeyi sağlamak bakımından da çok önemli, çok güçlü bir ilimizdir. Turistlerimiz bir anlamda bizim turizm elçilerimiz. Onlara Balıkesir’in misafirperverliğini en güzel şekilde göstereceğiz ve buradan memnun bir şekilde ayrılmalarını sağlayacağız. Turizmin ilklerindeniz ve sahip olduğumuz çok güzel değerler var. Kentimizin kültürel doğal yapısı olmak üzere bütün bunların değerini çok iyi kavrayıp elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım." dedi.

Balıkesir’in gezip görülmesi gereken şehirlerin başında geldiğine dikkat çeken Vali Yazıcı, "Bu Sene Balıkesir Diyoruz’ dedik ve herkesi şehrimize davet ettik. Bu çağrımızı yineliyoruz. Biz Balıkesir ailesi olarak bu sene Türkiye’yi Doyuran İl Balıkesir’de keşfedilecek çok şey var diyoruz ve daha çok misafirimizi bu güzel tatil destinasyonunu keşfetmeye davet ediyoruz. Tatil planları yapanlara, deniz, kum, güneş, kültür, sanat, tarih ve doğa tutkunlarına sesleniyoruz, Bu Sene Balıkesir Diyoruz ve Balıkesirli dostlarımızın, sosyal medya aracılığıyla tüm sevenlerini şehrimize davet etmeyi bekliyoruz. Şehrimize gelen misafir bizim için önemlidir, baş tacıdır. Biz misafirlerimizi en güzel şekilde şehrimizde ağırlamak isteriz." şeklinde ifade etti.

Son olarak tanıtım için yapılacak olan faaliyetlerin öneminden bahseden Vali Yazıcı, "Türkiye’nin farklı noktalarından ve yurt dışından grupları davet etmek çok önemli. Bizzat görürse, alışırsa arkası geliyor. Bizim sloganımız ’Bu Sene Balıkesir Diyoruz’. Balıkesir’de her şey var. Tanıtımımız dört dörtlük olduğunda inşallah güzel sonuçlar elde edilecek. Dünyanın dört bir tarafından herkesin Balıkesir’e gelmesini ve güzelliklerini görmesini, keyfini yaşamasını istiyoruz. Muhteşem doğası, zengin turizm alternatifleriyle dört mevsimin ayrı güzellikte yaşandığı Balıkesir misafirlerini bekliyor. Bu memlekete borcumuz var ve bu borcu çalışarak, hizmet ederek, üreterek ödemek istiyoruz."dedi.

Kente gelen turistler ise Balıkesir’in doğasını ve tarihi mekânlarını merak ettiklerini, Balıkesir’in her köşesinin ayrı bir değer olduğunu ifade ettiler.