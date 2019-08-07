Vali Yavuz: "Çocuk işçiliğini önlenmesi konusunda Ordu, Türkiye’ye model olabilecek düzeyde"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve ortaklığında yürütülen “Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi” kapsamında, çalışma ziyareti ve paydaş toplantısı gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Hollanda Büyükelçiliği Müsteşarı Erik Weststrate, Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı, ILO Kıdemli Program Yöneticisi Nejat Kocabay, ILO Program Yöneticisi Ceren Ababay Tosyalı, Hollanda Büyükelçiliği Kıdemli Yöneticisi Deniz Bezirgan’dan oluşan heyet, Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret ederek, Ordu’da yapacakları toplantı, ziyaret ve incelemeler hakkında bilgilendirmede bulundular. Daha sonra Vali Seddar Yavuz’un da katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda paydaş kurum ve STK temsilcileriyle bir değerlendirme toplantısı yapan heyet, Ordu’da yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. Toplantıya katılanların görüş, öneri ve düşüncelerini dinledi.

"Çocuk işçiliğini önlenmesi konusunda Ordu, Türkiye’ye model olabilecek düzeyde"

Gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Seddar Yavuz, Türkiye’de özellikle çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik önemli politikalar geliştirildiğini söyledi. “Bugün itibariyle ilimizde çocuk işçiliğinin önlenmesi ve almış olduğumuz tedbirleri tekrar değerlendirecek, müzakere edeceğiz” diyen Vali Seddar Yavuz, çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda Ordu’da, Türkiye’ye model olabilecek düzeyde çalışmalar yapıldığına dikkat çekerek, “Bu konuda öncülük eden bir iliz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, bizim her zaman yanımızda olan, destekleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza ve değerli yöneticilerine sivil toplum kuruluş paydaşlarımıza, ILO’ya teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Vali Yavuz, bugüne kadar Ordu Valiliğince yapılan eylem planları çerçevesinde talep edilen ödeneklerin, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tahsis edildiğini ve bu ödeneklerle METİP alanlarında mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin yaşam koşullarının iyileştirildiğini söyleyerek, Altınordu Saraycık Mahallesi, Ünye, Fatsa ve Perşembe Kırlı Mahallesi olmak üzere 4 METİP alanında eğitim ve sağlık hizmetlerinin yanında, içme suyu ve aydınlatma, WC-duş, çamaşırhane ve bulaşıkhane gibi hizmetlerin yapımının da tamamlandığını ve mevsimlik tarım işlerinin istifadesine sunulduğunu kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Müdürü Nurcan Önder ise yaptığı konuşmada, “Ordu, bizim için çok önemli. Örnek gösterdiğimiz bir şehir. Ordu’da bu nedenle toplantı yapmaktan dolayı çok mutluyum. Bugün Ordu’da, ILO Türkiye Ofisi ile birlikte yaptığımız ‘Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi’nin yönlendirme komitesini topladık. Bakanlığımız, çocuk işçiliği konusunda koordinatör bir kurum. Çocuk işçiliği ile ilgili ulusal programımız var ve çocuk işçiliğiyle topyekun mücadele etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın eğitime ve dünyadaki bütün çocukların sahip olması gereken haklara erişmesi için çalışıyoruz” diye konuştu.

Toplantı, ILO’nun proje kapsamında yürütülen ve önümüzdeki dönemde yürütülecek faaliyetlere ilişkin gerçekleştirdiği sunum ve çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin çalışmalarının aktarımı ve katılımcıların proje faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeleri ile son buldu.