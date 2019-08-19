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Vali Yaman, Belediye Başkan Vekilliği görevine başladı

İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP’li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yerine bu sabah saatlerinde görevlendirilen Mardin Valisi Mustafa Yaman göreve başladı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:48
Vali Yaman, Belediye Başkan Vekilliği görevine başladı

İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP’li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yerine bu sabah saatlerinde görevlendirilen Mardin Valisi Mustafa Yaman göreve başladı. Vali Yaman belediyede kendine ziyarete gelen vatandaş ve sivil toplum kuruluşlar temsilcilerini kabul etti.


Makamda gazetecileri kabul eden ve kısa bir açıklama yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Ahmet Türk’ün Anayasa’nın 127. ve 5393 sayılı Belediye kanunun 47. maddeleri gereğince bugün bakanlık oluru ile görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Vatandaşların vergileriyle oluşturulan kaynakların bölücü terör örgütüne artık aktarılmayacağını kaydeden Vali Yaman, ”Teröre destek veren onlara cesaret veren belediye başkanları görevden alınarak yerine atamalar yapılan bir süreç başladı. Bu gün itibari ile de belediye başkan vekili olarak göreve başladık. Geçtiğimiz dönemde ’sizin için çalışıyoruz’ diye göreve başlamıştık. Aynı yerden devam ediyoruz. artık Mardin büyükşehir belediyesinin teröre harcayacağı tek bir kuruşu dahi olmayacak. Çünkü vatandaşlarımızı vergisiyle bütçe oluşturuluyor. Bütün bütçemizi biz Mardinli hemşerilerimiz için harcayacağız. Önceliğimiz Mardinli kadınlara, gençlere öğrencilerimize ve bütün Mardinlilere olacak. Bütün bütçemizi biz Mardinli hemşehrilerimiz için harcayacağız. Şehrin alt yapısı, yolları, taziye evleri oyun alanları ve diğer sosyal projeler için harcayacağız” diye konuştu.



“Huzur için çalışacağız”


Büyükşehir belediyesini tekrar kurumsal hale getireceğiz diyen Yaman, "Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hedefimiz geçen yıl 3,5 milyon turistti bu yıl 5 milyon bu rakamlara yaklaştık. Huzur ve güven içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız önderliğinde devam eden huzurun sürmesini birlikte sağlayacağız. Mardinli hemşehrilerimizin desteğiyle başta Mardin’de olmak üzere bölgede huzur devam edecek” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:48
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