Vali Vasip Şahin'e barış ekmeği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 9. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'ne ev sahipliği yapan Esenler Belediyesi, “Dünyanın Yetenekli Çocuklarıyla Barış Ekmeğini Esenler’de Pişiriyoruz” sloganıyla Gürcistan, Hırvatistan, Kolombiya, Ukrayna, Moğolistan, Somali, Filistin, Özbekistan ve Türkiye'den 65 çocuğu bir araya getirdi. Festivale katılmak üzere Esenler'e gelen çocuklar, İstanbul Valisi Vasip Şahin'i makamında ziyaret ettiler. Vali Şahin, çocuklarla yakından ilgilendi ve sohbet etti.





BARIŞ, EKMEKLE DAHA ANLAMLI

Ziyarette konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, barışın ekmekle anlam bulmasının önemine değinerek, "Bu sene 9'uncusunu düzenlediğimiz Barış Ekmeği Festivali kapsamında Esenler'de ağırladığımız bu çocuklarımız kendi ülkelerinden unları getiriyorlar, biz tuzu ve mayayı buradan veriyoruz ve barış ekmeği pişiriyoruz. Çocuklar İstanbul'da ilk barış ekmeklerini de sayın Valimize ikram ettiler. Bugün dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu şey, barış. Bunun da ekmekle anlamlandırılması çok önemli" dedi.

BARIŞ EKMEĞİ KARDEŞLİĞİ PEKİŞTİRSİN

Barış ekmeğinin dünyaya kardeşlik ve dostluk duygusunu egemen kılması dileğinde bulunan İstanbul Valisi Vasip Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın çeşitli ülkelerinden çocuklar birbirleriyle kaynaşıp hem Türkiye hem de birbirleriyle ilgili daha müspet kanaatler edinerek bir dostluk, barış ve kardeşlik hanesi oluşturarak ayrılacaklar. Bu önemli görevi yerine getirdikleri için Esenler Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Bugün dünyamızda en çok kadınlarımız ve çocuklarımız zarar görüyor kavgalardan, savaşlardan. İnşallah bu ekmekle kendini ifade eden barış, kardeşlik ve dostluk bütün dünyaya egemen kılınır ve bütün dünya barış, emniyet ve güven içerisinde olur çünkü bu dünya hepimizi mutlu kılacak kadar geniş, büyük ve bereketli."

ŞERBET EŞLİĞİNDE BARIŞ EKMEĞİ

Dünyanın yetenekli çocukları, daha sonra kendi ülkelerinden getirdikleri unlarla pişirdikleri "Barış Ekmeği"ni İstanbul Valisi Vasip Şahin'e ikram ettiler. Vali Şahin çocuklarla birlikte, şerbet eşliğinde barış ekmeğini yedi. Çocuklar, samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Şahin'e ülkelerinden getirdikleri yöresel hediyeler de takdim ettiler.

YETENEKLERİNİ SERGİLEDİLER

Barış şarkılarının ve şiirlerinin okunduğu ziyaretin sonunda yetenekli çocuklar, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.