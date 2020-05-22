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Vali Toraman: “Orman yangınların çoğu insan kaynaklı çıkıyor”

Çavdarhisar ilçesine bağlı Gökler Köyü yakınlarında yanan ormanlık alanda incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Ömer Toraman, orman yangınlarının çoğunun insan kaynaklı çıktığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 23:12:02 -
Vali Toraman: “Orman yangınların çoğu insan kaynaklı çıkıyor”

Çavdarhisar ilçesine bağlı Gökler Köyü yakınlarında yanan ormanlık alanda incelemelerde bulunan Kütahya Valisi Ömer Toraman, orman yangınlarının çoğunun insan kaynaklı çıktığını söyledi.


Yangınla ilgili Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin’den bilgi alan Vali Toraman, 20 Mayıs’ta çıkış sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangına anında müdahale edilerek kısa sürede tamamen kontrol altına alındığını kaydetti. Toraman, yangında 50 hektar ormanlık alan ile Emet-Avdan Orman İşletme Şefliğinin bazı bölümlerinin de zarar gördüğünü belirterek, 24 arazöz, 8 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 5 dozer, 5 treyler, 4 greyder, 1 helikopter ve çok sayıda görevlinin katıldığı yangın söndürme çalışmalarına köy sakinlerinin de kendi imkanlarıyla destek olduğunu ifade etti.



“Zarar gören ormanlık alan eski görünümüne kavuşturulacak”


Yangında zarar gören ormanlık alanın eski görünümüne kavuşturulacağının altını çizen Vali Toraman, ağaçlandırma çalışmalarının Ekim-Kasım ayları arasında yapılacağını kaydetti. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınlarında artışlar yaşanabileceğine dikkat çeken Toraman, vatandaşlardan dikkatli ve duyarlı davranmalarını istedi.


Orman yangınlarının çoğunun insan kaynaklı çıktığını dile getiren Toraman, “Anız yangınları, rastgele atılan bir şişe, ormanda yakılan ateş, söndürülmeden atılan bir sigara izmariti ormanlarımızı yok edebiliyor. İlimiz, orman varlığı açısından Türkiye’nin en zengin illerinden biri bu zenginliğe hep birlikte sahip çıkmalı ve korumalıyız” dedi.


İncelemeler esnasında Vali Ömer Toraman’a Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ve Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut eşlik etti.

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