Vali Toraman Emet’te ormancılık faaliyetlerini inceledi Kütahya Valisi Ömer Toraman, Emet ilçesinde ormancılık faaliyetlerini yerinde inceledi.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Emet ilçesinde ormancılık faaliyetlerini yerinde inceledi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan alanları incelemek üzere bir dizi ziyaret gerçekleştiren Vali Toroman’ı, EmetDereli köyünde Kaymakam Hasan Çiçek karşıladı.

Emetorman sorumluluk sahasında bulunan alanları incelemeye Dereli Köyünden başlayan Vali Ömer Toroman, sırasıyla, Eğrigöz Köyü’nde bulunan doğa harikası İki Taş Kanyonu, Emet D Tipi Şehir Ormanı ile Eğrigöz Dağı İşletme Şefliği Sarı Alan mevkisinde yer alan biyolojik çeşitlilik koruma altına alınan karaçam ağaçlarını inceledi.

Daha sonra gençleştirme çalışmalarında başarılı sonuç elde edilen karaçam sahalarını gezen Vali Dr. Ömer Toraman meşcere bakım kesimi yapan Umutlu Köyü Kooperatif üyelerini de ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Tetik İşletme Şefliği ile Hisarcık Orman Fidanlığı’nda da incelemelerde bulunan Vali Ömer Toroman, çalışmaları yerinde görüp, Tetik İşletme Şefliği yangın işçileri ile Güldüren Köyü Kooperatif üyeleriyle sohbet etti, onların ihtiyaç ve taleplerini dinledi, bilgiler aldı.

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