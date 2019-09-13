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Vali Toprak’tan Başkan Oprukçu’ya ziyaret

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13 Eylül 2019 Cuma 16:01
Vali Toprak’tan Başkan Oprukçu’ya ziyaret

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’yu makamında ziyaret etti


İlçede düzenlenen muhtarlar toplantısına katılan Vali Toprak, Başkan Oprukçu’ya makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, ilçede düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldıktan sonra Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’yu makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Oprukçu, Ereğli’nin her alanda gelişerek hem ilçede hem de bölgede kalkınma ve refahı sağlayacak potansiyele sahip olduğunu ifade etti.


Vali Toprak ve Başkan Oprukçu’nun bir süre sohbetiyle devam eden ziyaret, hediye takdimleriyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:01
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