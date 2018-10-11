Vali, topluma örnek olan vatandaşları ödüllendiriyor

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, topluma örnek davranışlar sergileyen vatandaşları makamında ağırlıyor. Annesinin iş başvurusu amacıyla valilik binasına gelen ve Atatürk heykelini okşayarak sevgi gösterisinde bulunan Buğra Çelebi ile bulduğu parayı sahibine teslim eden ayakkabı boyacısı Bilal Yalçınkaya, Kırşehir Valisi İbrahim Akın tarafından makamına davet edildi. Vali Akın, 7 yaşındaki Çelebi ve Yalçınkaya'yı örnek davranışlarından dolayı kutladı.



Küçük Buğra ve ayakkabı boyacısı Bilal Yalçınkaya’nın bu örnek davranışlarıyla topluma önemli mesajlar verdiklerini belirten Vali İbrahim Akın, "Sizler kamuoyunun takdirini kazanmış insanlarsınız. İşlemleri için annesiyle birlikte Valiliğimize gelen Küçük Buğra, o sırada temiz bir çocuk masumiyeti içerisinde Valilik önünde bulunan Atatürk heykeline sevgi gösterilerinde bulunması sosyal medyaya yansımış ve büyük takdir toplamıştır. Çocuğumuz, Anadolu ailesinin yetiştirmiş olduğu evlatların, bu devletin kurucusuna nasıl baktığını, nasıl sevdiğini çocuksu duygularla ifade etmiştir. Ayakkabı boyacısı Bilal Yalçınkaya da kendi ihtiyacı olduğu halde bulduğu yüklü miktardaki parayı sahibine iade etmekte zerre tereddüt etmedi. Beklediğimiz Anadolu insanı profili işte budur. Küçük Buğra ve Bilal Yalçınkaya, sergilemiş oldukları ulvî davranışlarıyla, Anadolu’nun insanının nasıl olması gerektiğini en güzel şekilde ortaya koymuşlardır. Bu erdemli davranışlar, bütün insanlıktan beklenen davranışlardır. Topluma örnek olan davranışlarından dolayı kendilerini kutluyorum" dedi.



Ziyarette, Vali İbrahim Akın, topluma örnek davranışlar sergileyenleri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.