  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Vali Tavlı, Muğla’nın genel durumu hakkında bilgi aldı

Valililer Kararnamesi ile Çanakkale Valiliği görevinden Muğla Valiliği görevine atanan Vali Orhan Tavlı, 17 Haziran 2020 Çarşamba günü yeni görev yeri olan Muğla’ya gelerek görevine başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 11:55:19 -
Vali Tavlı, Muğla’nın genel durumu hakkında bilgi aldı

Valililer Kararnamesi ile Çanakkale Valiliği görevinden Muğla Valiliği görevine atanan Vali Orhan Tavlı, 17 Haziran 2020 Çarşamba günü yeni görev yeri olan Muğla’ya gelerek görevine başladı.


Vali Tavlı, Muğla’da yürütülen kamu hizmetleri hakkında bilgi almak üzere vali yardımcıları ile toplantı gerçekleştirdi. Vali Tavlı başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Vali Yardımcıları Fethi Özdemir, Mehmet Suphi Olcay, Ayhan Yazgan ve Menteşe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Caner Yıldız katıldı. Vali Tavlı, kurumların işleyişi, personel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Ardından Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nı (YİKOB) ziyaret eden Muğla Valisi Orhan Tavlı kamu yatırımları ve hizmetlerinin etkin yapılması, izlenmesi ve koordinasyonunu sağlamakla görevli kurumun çalışmaları hakkında YİKOB Başkanı Fethi Özdemir’den ve Şube Müdürlerinden brifing aldı. 2020 yılı yatırım program ve projelerinin de incelendiği toplantıda Vali Tavlı, yatırımların titizlikle ve zamanında gerçekleştirilmesi konusunda görevlilere talimatlar verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı