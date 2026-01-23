Vali Taşolar bismillah dedi

Çankırı Valisi olarak görev yaparken, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Iğdır Valisi olarak atanan Mustafa Fırat Taşolar, görevine başladı. Vali Mustafa Fırat Taşolar, ilk gününde tören mangasını selamladıktan sonra vali yardımcıları, belediye başkanları, siyasi parti il temsilcileri, emniyet, jandarma birimleri ve vatandaşlar ile selamlaşarak görevine başladı.

Yeni görevine başlayanVali Mustafa Fırat Taşolar, yaptığı konuşmada, kendisine duyulan güven için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya teşekkür etti. Hizmet anlayışlarının temelinde "millete efendi değil, hizmetkar olma" düsturunun yer aldığını vurgulayan Vali Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır için gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.

Konuşmasına basın mensuplarını ve törene katılan vatandaşları selamlayarak başlayan Vali Mustafa Fırat Taşolar, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu güzel şehre hizmete Iğdır halkı için çalışmaya memur edilmiş bulunmaktayız. Bu şerefi ama gerçekten bu şerefi bize bahşettiği için öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ayrıca İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya huzurlarınızda teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum. Çok kıymetli misafirler Kıymetli hemşerilerim, devlet hizmeti bir bayrak yarışıdır. Bir emaneti almak ve onu aldığından daha ileriye götürmek esastır. Bizler de bugün büyük bir emaneti, büyük bir sorumluluğu devralıyoruz. Bu ülkenin bütün şehirleri özel ve bütün şehirlerin kendine ait özellikleri var. Ancak Iğdır özelinde şunu özellikle sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum ki Iğdır bu coğrafyada geçirdiğimiz binlerce yılın izlerini taşıyan medeniyetin tüm merhalelerinden izler barındıran çarşısında, sokağında, yaylasında, havasında, suyunda bizim kardeşlerimizin izini taşıyan çok özel ve farklı bir şehir benim gözümde. Güzelliklerin, huzurun şehiri. Leyleğinden kır çiçeklerine kadar kayısı bahçelerinden Kafkas dansına kadar her yerinde zerafetin ve güzelliğin şehri. Ticaretten turizme kadar çok yüksek bir potansiyeli olan bir şey. İnşallah bu potansiyeli geliştirmek bu şehrin güzelliklerini dünya ile buluşturma gayreti içinde olacağız. Bizim çalışma düsturumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği millete efendi olma değil hizmetkar olma anlayışıdır. İnşallah burada da bu anlayışta vatandaşlarımızla hemhal olmaya devam edeceğiz. Sadece, sadece kapısı değil gönlü de açık bir evladınız olmanın gayreti içinde olacağız. Bu vesileyle hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Rabbim bizi hem kendisine hem de sizlere mahcup etmesin" dedi.