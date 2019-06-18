0553 313 94 23

Vali Soytürk Sağlıkta Hayat Merkezi ziyaret etti

Kilis Valisi Recep Soytürk, Sağlıkta Hayat Merkezinde bulunan Fizyoterapi Biriminin açılışını yaptı.

18 Haziran 2019 Salı 12:45
Vali Soytürk Sağlıkta Hayat Merkezi ziyaret etti

Kilis Valisi Recep Soytürk, Sağlıkta Hayat Merkezinde bulunan Fizyoterapi Biriminin açılışını yaptı.Sağlıkta Hayat Merkezi’ndeki birimleri ziyaret ederek yetkililerden, bilgi aldı.


Vali Soytürk, Vali Yardımcısı Şükrü Özcan, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Metin Demirile birlikte Sağlıklı Hayat Merkezi açılışına katıldı. Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi Abdi Miçilli Sokakta bulunan Sağlıklı Hayat Merkezinin açılışı Vali Recep Soytürk tarafından açıldı. Vali Soytürk’e Sağlıkta Hayat Merkezinin çalışmaları hakkında bilgi verildi.


Sağlıkta Hayat Merkezinde, Enjeksiyon pansuman hizmetleri,Sağlıklı beslenme, Fiziksel egzersiz, Psikolojik yardım ve danışma, çocuk gelişimi hizmetleri,Gebe ve çocuk sağlığına yönelik, koruyucu önlemler,Sosyal hizmet birimi, sigara bırakma hizmetleri, Kanser taramaları( Rahim ağzı kanseri, meme kanseri,kolon kanseri taraması), Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri veriliyor. Ayrıca merkezde doktor, diş hekimi,hemşire,ebe,diyetisyen,fizyoterapist, psikolog,çocuk gelişimci ve sosyal çalışmacıyla beraber hizmet veriliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emniyet Müdürü Aktaş, karnesini alan şehit çocuklarını makamında ağırladı
    1. Emniyet Müdürü Aktaş, karnesini alan..
    2. Etkisiz hale getirilen teröristin..
    3. Kaş ve Demre’de tiyatro coşkusu
    4. KMTSO Meclisi 13. Olağan toplantısını..
    5. "Abdülhamid Han ile Atatürk'ü..
    6. İZTO’dan “İşe Motosiklete Gitme”..
    7. Kick Boks Türkiye Şampiyonası..
    8. Yaz meyvelerini doğru saatlerde yiyin
    9. Vali Soytürk Sağlıkta Hayat Merkezi..
    10. Dolu ile birlikte rüzgar vurdu bağlar..
    11. Sakarya Büyükşehir’den trafikte..
    12. Eski Yargıtay üyesi Abdurrahman..
    13. Vali Mustafa Masatlı, “Biz Anadolu’yuz..
    14. Yüzlerce metre ötedeki trafik kural..
    15. Cinayetlerin arkasında FETÖ’cü hainler..
    16. Avrupa Oyunlarında mücadele edecek..
    17. LÖSEV karne heyecanını eğlenceyle..
    18. Saadet Partili ismin skandal Mursi..
    19. 600 bin TL ödülle aranan terörist..
    20. Başkan Ekrem Yüce öğrencilerin..
    21. Sarıgöl’de mevsimin ilk üzümü yetişti
    22. Fethi Sekin Şehir Hastanesinde "Tıbbı..
    23. Toksöz 2,5 ayın hesabını verdi
    24. Erenler’de kilitli parke taşları..
    25. Altın fiyatları
    26. Erzincan merkezli 5 ilde FETÖ/PDY..
    27. Esed rejimi sınırda Lübnanlı 2..
    28. Başkan Ocak, doğalgaz çalışmalarını..
    29. Kırışıklıklara karşı 4 tüyo
    30. Muş’ta yaz Kur’an kursları başladı
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı
    Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması