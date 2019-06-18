Vali Soytürk Sağlıkta Hayat Merkezi ziyaret etti Kilis Valisi Recep Soytürk, Sağlıkta Hayat Merkezinde bulunan Fizyoterapi Biriminin açılışını yaptı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Sağlıkta Hayat Merkezinde bulunan Fizyoterapi Biriminin açılışını yaptı.Sağlıkta Hayat Merkezi’ndeki birimleri ziyaret ederek yetkililerden, bilgi aldı.

Vali Soytürk, Vali Yardımcısı Şükrü Özcan, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Metin Demirile birlikte Sağlıklı Hayat Merkezi açılışına katıldı. Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi Abdi Miçilli Sokakta bulunan Sağlıklı Hayat Merkezinin açılışı Vali Recep Soytürk tarafından açıldı. Vali Soytürk’e Sağlıkta Hayat Merkezinin çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Sağlıkta Hayat Merkezinde, Enjeksiyon pansuman hizmetleri,Sağlıklı beslenme, Fiziksel egzersiz, Psikolojik yardım ve danışma, çocuk gelişimi hizmetleri,Gebe ve çocuk sağlığına yönelik, koruyucu önlemler,Sosyal hizmet birimi, sigara bırakma hizmetleri, Kanser taramaları( Rahim ağzı kanseri, meme kanseri,kolon kanseri taraması), Koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri veriliyor. Ayrıca merkezde doktor, diş hekimi,hemşire,ebe,diyetisyen,fizyoterapist, psikolog,çocuk gelişimci ve sosyal çalışmacıyla beraber hizmet veriliyor.

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