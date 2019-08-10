Vali Şentürk’ten Kurban Bayramı ziyareti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kurban Bayramı nedeniyle huzurevinde kalan yaşlıları, sevgi evlerindeki çocukları ve şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Vali Şentürk, eşi Münevver Şentürk, Valilik Özel Kalem Müdür Vekili Gülgün Işık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Hatice Dost ile birlikte huzurevi sakinleri ile sevgi evlerinde kalan çocukların da bayramlarını kutladıktan sonra çocukları konakta ağırladı.

Burada çocuklarla yakından ilgilenen ve çeşitli ikramlarda bulunan Vali Şentürk, daha sonra 1985 yılında Gölcük’te görev sırasında trafik kazasında şehit olan polis memuru Fikret Turanlı’nın İsmetpaşa Mahallesi’nde yaşayan eşi Saadet Turanlı ile ailesini ziyaret etti.

Turanlı ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Şentürk, Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi İbrahim Yaşa’ya ve ailesine de ziyarette bulunarak, bayramlarını kutladı.