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Aktüel

Vali Sarıfakıoğulları, İl Emniyet Müdürülüğüne veda ziyaretinde bulundu

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun İl Emniyet Müdürlüğüne veda ziyaretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 18:16:34 -
Vali Sarıfakıoğulları, İl Emniyet Müdürülüğüne veda ziyaretinde bulundu

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun İl Emniyet Müdürlüğüne veda ziyaretinde bulundu.


Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilen Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, İl Emniyet Müdürlüğüne veda ziyaretinde bulundu. Vali Sarıfakıoğulları’nı gerçekleştirdiği ziyarette İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri karşıladı.


Vali Sarıfakıoğulları, yaptığı ziyarette İl Emniyet Müdürlüğü Şeref Defterini imzalayarak, Emniyet Teşkilatına başta İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş olmak üzere başarı sağlık ve mutluluklar diledi.


İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Vali Sarıfakıoğulları’na Emniyet Müdürlüğüne yapmış olduğu destek ve katkılarından dolayı plaket hediye etti.

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