Vali Şahin'den Ankara için son dakika kısıtlama açıklaması
Ankara Valisi Vasip Şahin, kısıtlamaların artık illere göre değerlendirildiğini hatırlatarak Ankara'nın da düşük riskli iller arasına girebilmesi adına uyarıda bulundu.
Ankara Valisi Vasip Şahin, "Salgınla mücadelede ulaştığımız seviye için siz değerli hemşehrilerimizin gösterdiği dikkat ve fedakarlığa müteşekkiriz. Ankara olarak düşük riskli iller grubuna girebilmek ve hızla normalleşme aşamasına geçmek için sizlerden biraz daha dikkat, biraz daha gayret istirham ediyoruz." açıklamasında bulundu.