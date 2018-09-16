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Vali Şahin'den '3. Havalimanı' açıklaması: Sorunları düzeltme çabasına girdik... İşçilerimiz işbaşı yaptı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Üçüncü Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemi ve sonrasında yaşanan gözaltı işlemleriyle ilgili, "Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin sorunlarının giderilmesi noktasında işveren de çalışma başlattı." dedi.

16 Eylül 2018 Pazar 20:49
Vali Şahin'den '3. Havalimanı' açıklaması: Sorunları düzeltme çabasına girdik... İşçilerimiz işbaşı yaptı

AA muhabirine açıklama yapan Vasip Şahin, işçilerin sorunlarının giderilmesi konusunda yüklenici firmanın çalışma başlattığını belirterek, "İş barışı noktasında baktığımızda orada herhangi bir sorun yok. Dün sabah itibariyle işçilerimiz işbaşı yaptılar." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz Cuma günü havalimanı inşaatında işçilerin eylemi sonrası 401 işçinin gözaltına alındığını ve 275’inin salıverildiğini vurgulayan Şahin, "Cuma günü sabah saatlerinde çalışanlarımızın servis hizmetinin gecikmesine bağlı olarak bir takım talepleri oldu. Buna bağlı olarak oradaki taleplerin ve hareketliliğin koordinesi noktasında iki kaymakamımız ve jandarma il komutanımız 3. Havalimanı’nın inşaat sahasına gittiler. Hem çalışanlarla gerekli görüşmeleri yaptılar hem de onların işverenle buluşmasını temin ettiler ve işverene oradaki sıkıntı ve çalışanların taleplerini ilettiler. Bunun üzerine işveren tarafı da bu konuyu incelemeye aldı." değerlendirmesini yaptı.

Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin sorunlarının giderilmesi noktasında işverenin de çalışma başlattığını kaydeden Şahin, şöyle konuştu:

"Konunun başka türlü istismar edilme ihtimaline karşı da kolluk kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri alarak orada bulunan insanların öncelikle kimlik kontrollerini ve oradaki durumlarını inceleme, araştırma faaliyeti konusunda bir takım kolluk görevlerini ifa ettiler. Bu arada çalışma kimliği olmayan ya da orada provokasyonvari eylemler yapmaya çalışan kişilerin de olduğu toplam 401 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 275’i bugün sabah itibariyle salıverildi. Diğerleriyle ilgili işlemler devam ediyor. Onların arasında suça karışanların dışındakiler mutlaka başsavcılarımızın titiz incelemeleriyle salıverilecektir. İşveren tarafı hızla belirtilen sorunların giderilmesi noktasında çalışmaya başladılar. O sorunların giderilmesi ve taleplerin karşılanması noktasında bizim de aracılığımızla bir an önce düzeltme çabalarına başladılar."

İşçilerin dün sabah itibariyle işbaşı yaptıklarını belirten Vali Şahin, sözlerini, "Bu çalışmalarımızı ilgili bakanlıklarımız da başından beri hem takip etti hem de süreç içerisinde talimatlandırdılar. İş barışı noktasında baktığımızda orada herhangi bir sorun yok. Dün sabah itibariyle işçilerimiz işbaşı yaptılar." diye tamamladı.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 20:49
  1. İstanbul Valisi Vasip Şahin
  2. Üçüncü Havalimanı

YORUM YAZ

  • cihadcihad44 dk önce
    sayın vali ben ona bakmam o dörtyüz kişiyi kim aldı nasıl girdiler ön ayak olan kim öyle iş başıyla geçiştirme yanlış. o kişilerin başı lazım k her zaman polis alıyo savcıda salıyo zaten siz başını yakalayında bize verin
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