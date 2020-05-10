Vali Pekmez’den 103 yaşındaki kadına Anneler Günü kutlaması

10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla hayata geçirilen “Cennet Anneleri” projesi kapsamında, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, 103 yaşındaki Hanım Bektaş’ın Anneler Gününü kutladı.

Gerçekleşen ziyarette Vali Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, ilerlemiş yaşına rağmen dinç olan ve Cumhuriyetin tüm evrelerine şahitlik eden Hanım Bektaş’a korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi koruyarak çiçek takdim ederek anneler gününü kutladı.

Vali Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, Hanım Bektaş ile sohbet ederek halini ve hatırını sordu.

Anneler Günü vesilesiyle 103 yaşındaki Hanım Teyze’yi ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Vali Aykut Pekmez, "10 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla bugün 100 yıldır bu coğrafyada var olan, üreten, çocuk yetiştiren ve ülkemize katkı sağlayan asırlık Hanım teyzemizin Anneler gününü kutluyor, kendisine sağlık ve sıhhat diliyorum” diye konuştu.

Türkçe konuşmayı bilmeyen ve Kürtçe konuşan Hanım Bektaş ise, oldukça mutlu olduğunu Vali Aykut Pekmez ile eşi Yeşim Pekmez’e teşekkür ettiğini söyledi.

Ziyaret sonunda Vali Aykut Pekmez, İçişleri Bakanlığı ve Hazreti Hatice Vakfı işbirliğiyle Sakarya’daki "100 Yıl Cennet Anneleri Hatıra Ormanı”nda adına fidan dikilen 103 yaşındaki Hanım teyzeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzaladığı sertifikasını takdim etti.

Proje kapsamında, ülke genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da Covid-19 nedeniyle evden çıkamayan ve annesini ziyaret edemeyen herkes adına, Vefa Sosyal Destek Grupları 100 yaş üzeri asırlık çınar anneleri ziyaret ederek hediyelerini verecek.