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Vali Mustafa Tutulmaz Emirdağ 14. Gurbetçi Festivali’ne Katıldı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen 14.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:00
Vali Mustafa Tutulmaz Emirdağ 14. Gurbetçi Festivali’ne Katıldı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen 14. Gurbetçi Festivali’ne katılan Vali Mustafa Tutulmaz, gurbetçi vatandaşların eğlencesine ortak oldu.


Festivale Vali Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, İl Genel Meclisi üyesi Necati Şevik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öncelikle festival alanında açılan stantları dolaşan Vali Mustafa Tutulmaz, stant görevlilerinden festival ve ilgi hakkında bilgiler aldı.


"Bu topraklarla bağınızı kesmeyin"


Emirdağ’ın adını dışarıda duyurmuş ender ilçelerden biri olduğuna dikkat çeken Vali Mustafa Tutulmaz “Bunun sebebi gurbetçilerimizdir. Sizler bulunduğunuz Avrupa ülkelerinde, bulunduğunuz şehirlerde gerek yatırımlarınızla, gerekse siyasi alanlardaki başarılarınızla kendinizden bahsettirdiniz. Ülkemizin Avrupa’da önemli ilçelerinden birini Emirdağ olarak tarihe yazdınız. Bu sebeple sizleri tebrik ediyorum. Ben de bir gurbetçi çocuğuyum. Benim de babam 8 yıl Almanya’da kaldı. Şu anda kardeşimin birisi Almanya’da kalıyor. Ben de 2 yıl İngiltere’de bulundum. Gurbetin ne olduğunu, vatan hasretinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Sizleri her yıl burada memleketinizde görmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Emirdağlı kardeşlerim memleketleriyle, Türkiye ile olan bağlarını kesmediler. Bunun böyle devam etmesi gerekir. Türkiye ile bağınız kopmadığı müddetçe bulunduğunuz yerlerde kimlik kaybı yaşamadan etkin bir şekilde hayatlarınıza devam edebilirsiniz. Burayla bağınız koptuğu zaman önce kimliğinizi, sonra dilinizi, dinimizi en sonunda da kendimizi kaybederiz. Bu sebeple bu topraklarla bağınızı kesmeyin. Bugüne kadar yaptığınız gibi buralarla bağınızı koparmayın” dedi.


Vali Mustafa Tutulmaz’ın konuşmasının ardından festival konser etkinliği ile devam etti.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 11:00
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