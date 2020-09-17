Vali Mason açıkladı, Kraliçe II. Elizabeth onayladı! Bölge bağımsız devlet oluyor

Karayipler’de bir ülke olan Barbados'tan kritik bir hamle geldi. İngiltere Kraliyet Ailesi'ni temsil eden ve Barbados'un Valisi olan Sandra Mason attığı adımı duyurdu.

Barbados'un Valisi Mason, yaptığı açıklamada bölgesinin İngiliz İmparatorluğu’ndan bağımsızlığının 55’inci yıl dönümü olan 30 Kasım 2021’de tam tam bağımsız olarak cumhuriyet sistemiyle yönetileceğini ilan etti.

2021 yılında 'tam bağımsız bir cumhuriyet devlet' sistemine geçiş için İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'ten onay alındığı da açıklandı.

Vali Mason, Barbados Başbakanı Mia Mottley’in talimatıyla konuştu.

Devlet başkanı istiyorlar

Yarım asır önce yarı bağımsızlığına kavuşan ülkesinin kendi kendine yönetilecek durumda olduğunu belirten Vali, ''Sömürge geçmişimizi tamamen geride bırakmanın zamanı geldi. Barbadoslular Barbados bir devlet başkanı istiyor. Bu, kim olduğumuza ve neyi başarabileceğimize dair nihai güvenin ifadesidir” ifadelerine yer verdi.