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Vali Masatlı, çiftçilerle birlikte tarlada hasat yaptı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Ovasında tahıl hasadı yapan çiftçileri ziyaret ederek, çiftçilerle birlikte hasat yaptı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:35
Vali Masatlı, çiftçilerle birlikte tarlada hasat yaptı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Ovasında tahıl hasadı yapan çiftçileri ziyaret ederek, çiftçilerle birlikte hasat yaptı.


Hasat yapan çiftçileri tarlada ziyaret eden Vali Masatlı, çiftçilerle birlikte tarla topladı, patos attı. Tarlada çiftçilerle birlikte çalışan Vali Masatlı, yer sofrasında çiftçilerle birlikte karpuz yedi.


Vali Masatlı, Çiftçilerle yaptığı sohbette, Ardahan’ın ekonomik değerlerini üst seviyeye çıkarmak için çaba sarf ettiklerini, bu anlamda çiftçilerimizin, hayvancılığın yanında tarımdan da büyük ekonomik gelir elde etmeleri için çaba sarf ettiklerini söyledi.


Ardahan’da ekonomik her faaliyetle bire bir temasta olduğunu da belirten Vali Mustafa Masatlı, “Bölgemizde hasat dönemi olduğu için çiftçilerimizi ziyaret edelim istedik. Bölgemizde diğer illere göre yaz geç geliyor ve yaz mevsimi biraz kısa, hal böyle olunca da çiftçilerimiz bu dönemde yoğun bir tempoyla çalışıyorlar. Bizde serhat şehrimiz güzel Arhanımızda sizlerin bir gününe eşlik edelim istedik” dedi.


Tarlada çiftçilerle birlikte ekin kaldırıp, patos atan Vali Masatlı, bir günlüğüne bile olsa il ekonomisinin temelini oluşturan çiftçilerle birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti ve bol hasatlar temennisinde bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:35
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